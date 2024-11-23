Минский Институт предпринимательской деятельности официально ликвидируют

Опубликовано: 23.11.2024 09:02 , Обновлено: 23.11.2024

Институт предпринимательской деятельности (ИПД), до недавнего времени работавший в Минске, с середины ноября официально находится в процессе ликвидации. Об этом свидетельствуют свежие данные Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР).

[info_b]ИПД начала работать в Беларуси в 1992 году. Изначально он носил название “Коммерческий институт предпринимательской деятельности”. В последние годы вуз предлагал обучиться по специальностям “бизнес-администрирование”, “маркетинг”, “экономика и управление”, “коммерция”, “переводческое дело”. [/info_b]

Информация о закрытии ИПД появилась летом этого года, до начала новой приёмной кампании. Причины закрытия вуза руководство нигде публично не озвучивало, хотя известно, что незадолго до этого вуз успешно прошёл аккредитацию Минобразования.

Как следует из данных ЕГР, решении о ликвидации вуза как юридического лица 19 ноября 2024 года принял сам собственник.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом закрылся ещё один частный вуз - Университет права и социально-информационных технологий. С 30 августа он закрыл свои филиалы в Минске, Гродно и Могилеве.

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Кроме того, Министерство образования в новом учебном году запретило набирать студентов-первокурсников ещё одному частному вузу - Институту парламентаризма и предпринимательства. Причины этого также публично не озвучивали. Известно, что в феврале 2021 года вуз прошел государственную аккредитацию, которая действительна до марта 2026 года.

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