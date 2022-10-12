Раньше всех? Минобразования приказало зачислить «целевиков» в вузы до 13 июня

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Опубликовано: 12.10.2022 10:07 , Обновлено: 12.10.2022

Министерство образования Беларуси 12 октября опубликовало постановление, в котором прописало отдельные условия поступления в вузы абитуриентов с целевым направлением («целевиков»).

Согласно инструкции, с 2023 года «целевики» должны будут:

подавать документы с 3 по 8 июня;

сдавать вступительные экзамены с 4 по 10 июня;

Зачислять из планируют по 13 июня.

«На места, определенные контрольными цифрами приема на условиях целевой подготовки, оставшиеся после зачисления абитуриентов вакантными, осуществляется дополнительный набор, сроки и условия которого определяются Министерством образования», — сказано в документе.

Пока неизвестно о сроках вступительной кампании для остальных абитуриентов. Но можно предположить, что «целевиков» возьмут в университеты раньше всех. Ведь в предыдущие годы абитуриентов зачисляли только в августе.

Но есть исключение — отдельные специальности, на которые эта инструкция не действует определяет Министерств образования.

[info_b]Полный текст постановления читайте по ссылке.[/info_b]

Как будут поступать в вузы выпускники без ЦТ?

Ранее в эфире гостелеканала «Беларусь 1» сообщили, что выпускники 2023 года не будут сдавать централизованное тестирование (ЦТ), а только централизованный экзамен (ЦЭ) со сдачей двух предметов. Один из них — белорусский или русский язык по выбору, второй — профильный экзамен в зависимости от специальности.

Кроме того, абитуриент должен будет сдать вступительный профильный экзамен в самом вузе.

«Второй этап — это собеседование с каждым абитуриентом по результатам выполненных заданий. И одна история, когда там правильный ответ. Т.е. здесь необходимо только лишь будет изложить суть, изложить понимание теоретических аспектов, связанных с решением данных заданий. Планируется, что будет оцениваться и мотивационные аспекты выбора абитуриента в рамках той или иной группы специальностей или специальности», — сказал представитель министерства образования Сергей Касперович.

ЦТ сохранят только для тех, кто решил поступать в вузы не сразу после школы.

Ранее Телеграф писал, что для поступления в университеты Беларуси абитуриентам нужна характеристика-рекомендация от учителей. Об этом завила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на совещании по вопросам совершенствования вступительной кампании в вузы.

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