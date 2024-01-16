Лесники рассказали, где под Минском можно встретить рысь. Насколько опасна?

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Опубликовано: 16.01.2024 10:25 , Обновлено: 16.01.2024

В Минском государственном лесном хозяйстве (МГЛХо) рассказали, что в Минской области насчитали 83 особи рыси. И их становится все больше.

Пои этом по всей Беларуси, по данным Минприроды, в 2023 году численность рыси европейской составила 1315 особей.

“Самое большое количество представителей семейства кошачьих обитает в лесах Березинского лесхоза - 30, а в Вилейском опытном, Любанском и Старобинском лесхозах — по 10”, - уточнили лесники, поделившись фото дикого хищника.

Там напомнили, что рысь, хотя умный и расчётливый хищник, никогда не нападает на человека первой, если он не представляет для неё угрозы.

Ранее Телеграф писал, что в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказали, что в лесах Беларуси увеличилось количество особей рыси. Есть ли основания для исключения этого вида из европейской из Красной книги?

В Беларуси стало больше рысей. В Минприроды рассказали, исключат ли их из Красной книги