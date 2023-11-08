В Беларуси решили создать ещё одно объединение охотников – только для женщин

Опубликовано: 08.11.2023 22:31 , Обновлено: 10.07.2024

По инициативе Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) в Беларуси планируют открыть ещё одно аналогичное объединение, на этот раз - исключительно для женщин. По задумке организаторов, оно будет представлять собой "женский охотничий клуб", для него даже уже придумали рабочее название - русское "Белка" или белорусское "Вавёрка".

В заявлении, опубликованном на официальном сайте БООР, руководитель организации Игорь Шуневич создание женского клуба назвал “новой страницей охотничьей жизни” в Беларуси. При этом участие в клубе предложили не только опытным охотницам, но “девушкам и даже девочкам, которые только собираются стать натуралистами-природопользователями”.

“Одна из важных функций подобного рода малых неформальных (или формальных) объединений людей, увлеченных одним делом это именно наставничество, и никто не сможет передать свой охотничий и жизненный опыт юным охотницам, лучше, чем их взрослые и опытные подруги”, - заявил Шуневич.

Он также пояснил, почему в БООР решили “сделать акцент на гендерной принадлежности охотников”. Там отметили, что женский клуб при национальной ассоциации охотников – это “вовсе не “изобретение” БООР”.

“Несмотря на то, что женщина и мужчина в нашей стране обладают равными правами, мы разные, и это очевидно. Есть темы, которые интересны будут только женщинам или только мужчинам; есть разговоры, предназначенные не для всех ушей; есть идеи, которыми удобнее поделиться только с подругами по увлечению”, - пояснил Шуневич.

Глава БООР пообещал будущим участницам клуба частично спонсировать новое объединение, предоставить им помещение и помочь составить и реализовать программу клуба (её в БООР видят как ряд культурно-просветительских и практических мероприятий, таких как сезонные охоты, биотехнические мероприятия и т.д.).

“Учитывая результаты выступления женских стрелковых команд, учитывая охотничьи отчеты, поступающие от представительниц прекрасного пола, мы вынуждены констатировать, что мужской части белорусских охотников в скором времени придется заметно потесниться как в угодьях, так и на соревновательных площадках”, - добавил Шуневич.

Напомним, Совет министров Беларуси 3 октября утвердил положение о порядке ведения Национальной трофейной книги. Узнали, что она из себя представляет и кому и зачем она нужна.

Новость Телеграф

Кроме того, в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды заявили, что в 2023 году планируется сократить Красную книгу Беларуси. Ранее в БООР настаивали на том, чтобы исключить из неё таких животных, как бурый медведь, рысь, барсук, и разрешить на них охоту.

По просьбе охотников? Минприроды решило сократить Красную книгу Беларуси