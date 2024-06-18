Размером с вишню. Белорусы поделились кадрами града, который выпал в Минске

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Опубликовано: 18.06.2024 18:53 , Обновлено: 18.06.2024

Во вторник после обеда, 18 июня, в Минске резко и без предупреждения выпал град. Судя по всему, больше всего досталось микрорайону Шабаны. Пользователи соцсетей поделились кадрами разбушевавшейся непогоды.

Ранее Telegraf.news писал, что МЧС Беларуси предупредило жителей страны о “неблагоприятном метеорологическом явлении”, которое ожидается в среду, 19 июня. По прогнозам синоптиков, в некоторых регионах страны температура воздуха поднимется до +32°С, а кое-где и вовсе ожидается сильный шторм.

Оранжевый уровень опасности из-за жары в Бегидромете [link href=“https://pogoda.by/information/news/21978” target=“_blank” rel=“noopener”] объявили [/link] впервые в этом году. Ранее белорусов предупреждали о «неблагоприятных метеорологических явлениях», которые были связаны с ливнями, грозами и сильным ветром.

Тем не менее, в среду, 19 июня, температура воздуха в отдельных регионах поднимется до 30-32°С. Кроме того, по [link href=“https://t.me/nadvorie/14625” target=“_blank” rel=“noopener”] данным [/link] синоптиков тематического канала о погоде Nadvorie, завтра ожидается шквалистый ветер до 90 км/с на северо-западе Республики. Согласно шкале Бофорта, это «сильный шторм», при котором «деревья вырываются с корнем».

Кроме того, в среду вечером по всей Беларуси ожидается «активный грозовой фронт», отметили специалисты канала Nadvorie. «Мы можем видеть, что завтра между 15:00 и 21:00 наибольшая электроактивность будет наблюдаться на северо-западе РБ, включая также и Минск», — [link href=“https://t.me/c/2165814162/333” target=“_blank” rel=“noopener”] предупредили [/link] синоптики.

Синоптики предупредили белорусов о шторме до 90 км/ч и жаре до +32°C на 19 июня. К чему готовиться 20 и 21 июня?