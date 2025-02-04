Распределение на неполную ставку в Беларуси? В Минобразования ответили, возможно ли это

Опубликовано: 04.02.2025 18:14 , Обновлено: 04.02.2025

В Министерстве образования Республики Беларусь прокомментировали возможность распределения выпускников на работу с неполной занятостью. Как пояснила заместитель начальника Главного управления кадровой политики и организационно-аналитической работы — начальник информационно-аналитического отдела ведомства Любовь Малькович, такое распределение, как правило, невозможно.

Дело в том, что согласно изменениям, внесённым в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2022 года № 572, выпускники не распределяются на дистанционную работу и на работу с неполным рабочим временем. Исключение составили лишь случаи, когда наниматель обязан устанавливать неполный рабочий день согласно законодательству.

Несмотря на то что постановление не имеет обратной силы, неполная занятость молодых специалистов не соответствует целям распределения, отметила Любовь Малькович.

По её словам, которые привела «Настаўніцкая газета», это «не обеспечивает эффективность распределения и профессиональное становление молодого специалиста, не позволяет оправдать средства, затраченные государством на его подготовку, противоречит государственной политике кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы».

Такие случаи могут быть рассмотрены уполномоченными органами на предмет фиктивного трудоустройства, предупредила представитель министерства.

Напомним, ранее журналисты Telegraf.news подробно рассказывали о новшествах в сфере распределения белорусских выпускников.

Совмин запретил распределять белорусских выпускников на работу на удалёнке

А также мы писали о раскрытии схемы фиктивного распределения бюджетников. Студентам тоже грозило уголовное дело.

«Дойдём до каждого» – В Беларуси раскрыли схему фиктивного трудоустройства бюджетников по распределению. Что грозит 200 студентам?