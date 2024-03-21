Полёт первой белоруски в космос решили показать в прямом эфире. Где посмотреть?

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Опубликовано: 21.03.2024 14:59 , Обновлено: 21.03.2024

В четверг, 21 марта, на 16:21:18 по московскому времени с российского космодрома "Байконур" запланирован запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-25", в состав экипажа которого вошли сразу два белоруса - капитан корабля Олег Новицкий и первая белорусская космонавтка Марина Василевская. Узнали, где белорусы могут следить за запуском космического корабля в прямом эфире.

Прямую трансляцию на своём официальном YouTube-канале пообещала организовать госкорпорация “Роскосмос”. Запустить стрим планируют за час до старта ракеты - в 15:15.

В “Роскосмосе” сообщили, что стыковка корабля, на борту которого вместе с двумя белорусам будет также американка Трейси Дайсон, с узловым модулем “Причал” российского сегмента Международной космической станции должен состояться ориентировочно в 19:40 по московскому времени.

Планируется, что белорусы проведут на орбите 12 суток и вернутся на Землю 2 апреля на корабле “Союз МС-24” вместе с другой американской астронавткой Лорал О’Харой. Её коллега Трейси Дайсон планирует остаться в космосе на 186 суток и вернуться на Землю лишь 23 сентября на корабле “Союз МС-25” вместе с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

Техническую трансляцию, без комментариев представителей “Роскосмоса”, можно смотреть по ссылке ниже.

Напомним, Марина Василевская станет первой женщиной в истории суверенной Беларуси, которая отправится в космос. До того, как замахнуться на космические высоты, Василевская работала бортпроводницей в авиакомпании “Белавиа”. Ранее депутат Палаты представителей Александр Шипуло рассказал, почему именно Беларусь решила отправить в космос женщину.

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