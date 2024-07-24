Синоптики предупредили белорусов о "невнятной линии неустойчивости". Где "продолжит болтаться" холодный фронт?

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Опубликовано: 24.07.2024 10:57 , Обновлено: 24.07.2024

Синоптики тематического канала о погоде Nadvorie дали прогноз на среду, а Белгидромет — на вторую половину недели. По данным специалистов, 24 июля холодный фронт "продолжит болтаться" над западом Беларуси, а после обеда "начнёт обостряться". Другими словами, жителей Гродненщины ждут "приличные ливни" и грозы.

Тем временем по востоку Республики наблюдается “невнятная линия неустойчивости”, которая похожа на остатки того самого холодного фронта. Можно надеяться, что здесь сюрпризов не будет.

Также синоптики канала Nadvorie обратили внимание, что на западе Беларуси в среду температура будет колебаться в пределах +21..+24°. В центре страны, то есть на Минщине, воздух прогреется чуть выше: +26..+28°. А вот на востоке показатели окажутся близки к западным: здесь столбик термометра покажет +24..+26°.

Что касается прогноза Белгидромета, то в следующие два дня, 24-25 июля , по данным специалистов, на погоду в стране продолжат влиять «тёплые неустойчивые воздушные массы», а вот западные регионы по-прежнему будут находиться во власти холодного фронта.

Так, в четверг, 25 июля, прогнозируется облачная с прояснениями погода. Местами по Республике пройдут кратковременные дожди, а в Брестской и Гродненской областях возможны грозы. Кроме того, ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха после заката составит +11..+18°С, а днём столбик термометра поднимется до +22..+29°С. По западу Беларуси в этот день прогнозируется +19..+21°С.

В пятницу, 26 июля, в стране будет облачно. На большей территории Брестской и Гродненской областей ожидаются кратковременные дожди, предупредили синоптики. В отдельных районах прогремят грозы, а ночью и утром белорусы могут наблюдать слабый туман. В тёмное время суток температура поднимется до отметки +12..+18°С, а днём столбик термометра покажет +23..+30°С.

Ранее Telegraf.news писал о предварительном прогнозе синоптиков на грядущий август. По их расчётам, температура воздуха в Беларуси в начале августа будет около нормы или даже чуть холоднее.

«Приличные ливни и грозы» — Синоптики предупредили белорусов об «узкой тёплой зоне между холодом» в конце июля. А что в августе?