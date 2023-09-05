Прокуратура Беларуси потребовала убрать из продажи книги про языческого бога и "загадки Сионских протоколов". Почему?

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Опубликовано: 05.09.2023 15:33 , Обновлено: 05.09.2023

Сотрудники прокуратуры Ленинского района Минска выявили "неединичные нарушения законодательства интернет-магазинами, реализующими книжную продукцию». Ее потребовали изъять из продажи.

Речь про произведения, которые в Беларуси признаны экстремистскими. Так, в одном интернет-магазине продавали книги Олега Платонова «Загадка Сионских протоколов» и Анатолия Тараса «Страницы прошлого: статьи по истории Беларуси». В другом нашли книгу Александра Белова «Велес — Бог русов. Неизвестная история русского народа».

Гендиректора ООО «ТУТ Бай Медиа» и главреда внесли в список экстремистов

Эти книги решениями судов признаны экстремистскими материалами и включены в Республиканский список экстремистских материалов.

«По результатам мониторинга прокуратура Ленинского района Минска вынесла два предписания руководителям интернет-магазинов об устранении нарушений законодательства о противодействии экстремизму. Как результат — экстремистская продукция исключена из предложения маркетплейсов», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее Телеграф писал, что МВД Беларуси признало правозащитный центр «Вясна» экстремистским формированием:

МВД Беларуси признало правозащитный центр «Вясна» экстремистским формированием