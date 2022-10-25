В Беловежской пуще нашли редкий гриб-цветок, который можно есть сырым

Опубликовано: 25.10.2022 09:18 , Обновлено: 25.10.2022

В Беларуси, на территории гостиничного комплекса «Беловежская пуща» нашли уникальный гриб, который похож на на оранжевый цветок. Об этом сообщили работники национального парка 24 октября.

Необычный гриб называется Алеврия оранжевая (лат. Aleuria aurantia). Это вид грибов семейства Пиронемовые порядка Пецицевые отдела Аскомицеты.

Сотрудники пущи рассказали, что гриб можно есть, даже сырым. Кроме того, им можно украшать блюда, например, салаты. Также гриб можно и варить.

Но, к сожалению, никакой пользы в нем нет. Все из-за тонкой мякоти, резиноподобной консистенции и невысоких вкусовых качеств.

Почему гриб оранжевый? Дело в том, что в грибе есть особый вид лектина, которые содержится в мицелии и плодовых телах гриба и обладающий специфичностью к L-фукозе.

«В природных экосистемах он проявляет противогрибковую активность, подавляя, в частности, рост плесневого гриба Mucor racemosus. Противогрибковые и инсектицидные свойства лектинов у растений известны давно, однако AAL — первый лектин с фунгицидной активностью, выделенный из гриба», — рассказали в Беловежской пуще.

Кстати, гриб можно использовать в биохимии и медицине — в качестве маркера в диагностических и биологических тестах. В том числе при диагностике различных видов рака.

Ранее Телеграф писал, что белорусы где-то в Гродненской области пошли в лес за грибами, но натолкнулись на зубров. На видео слышно, как за кадром женщина восклицает: «Смотри какая красота!». Однако мужчина, по-видимому автор видео, не разделил сначала восторгов: «Зубров в грибах ещё нашли. Аж страшно!»

«Смотри какая красота!» — Белорусы пошли в грибы, а встретили зубров. Чем все закончилось?