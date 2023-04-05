Прохожий в Минске пожаловался в милицию на флаг в квартире на шестом этаже. Кого задержали?

Опубликовано: 05.04.2023 11:51 , Обновлено: 05.04.2023

Сотрудники милиции в Минске задержали жительницу одной из многоэтажек на улице Гинтовта после того, как на неё пожаловался прохожий. Как сообщили в МВД, мужчина позвонил в правоохранительные органы после того, как "заметил в окне квартиры на шестом этаже бчб-полотно".

Когда по адресу, указанному прохожим, прибыли сотрудники милиции, помимо флага с запрещенной в Беларуси символикой они обнаружили в квартире также арсенал пневматического оружия – автомат и четыре пистолета, сообщили в МВД.

Как рассказал начальник отдела управления уголовного розыска ГУВД Минска Сергей Дольников, владелицу оружия задержали и отправили в изолятор временного содержания. Задержанной оказалась 30-летняя минчанка, программист в одной из частных компаний. По словам Сергея Дольникова, девушка также оказалась подписана на экстремистские телеграм-каналы.

В отношении задержанной в настоящее время проводится проверка, а оружие изъяли для проведения экспертизы.

Сергей Дольников подчеркнул, что сотрудники МВД постоянно ведут работу “по выявлению лиц, распространяющих информацию экстремистской направленности, а также участвующих в деструктивных инициативах”. “Остаться в тени не удастся!”, - заявил представитель минской милиции.

Напомним, белорусский депутат Сергей Клишевич рассказал белорусам “обезопасить самих себя” в условиях напряженной внешнеполитической обстановки. Он призвал граждан активнее обращаться в милицию и заявил, что силовые структуры Беларуси готовы проверять любые сообщения белорусов.

В парламенте призвали белорусов чаще звонить в милицию. Зачем?

А на текущей неделе - с 3 по 7 апреля - милиционеры собираются ходить по некоторым квартирам и домам белорусов. Власти хотят таким образом вовлечь “широкие слои населения в оказание помощи государственным органам в решении проблем насилия в семье”.

В Беларуси с 3 по 7 апреля милиционеры будут ходить по домам и квартирам. Зачем?