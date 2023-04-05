В парламенте призвали белорусов чаще звонить в милицию. Зачем?

Опубликовано: 05.04.2023 11:12 , Обновлено: 05.04.2023

Белорусский депутат Сергей Клишевич рассказал белорусам "обезопасить самих себя" в условиях напряженной внешнеполитической обстановки. Он призвал граждан активнее обращаться в милицию и заявил, что силовые структуры Беларуси готовы проверять любые сообщения белорусов.

“Силовики готовы выехать и проверить любые сообщения. Пусть из ста вызовов в точку будет только один, но мы обезопасим граждан от подобного рода действий, которые на днях произошли в Санкт-Петербурге”, - заявил депутат, комментируя взрыв в питерском кафе “Стрит-бар”, в результате которого погиб российский военкор Владлен Татарский.

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Сергей Клишевич заявил, Беларусь не застрахована от проникновения “всевозможных террористов и диверсионных групп”. По словам депутата, такие диверсионные действия “сегодня активно практикуют иностранные спецслужбы”, поэтому он призвал белорусов сообщать обо всем подозрительном в милицию.

“Если кто-то ошибется в своем сообщении, то никто никаких претензий к нему иметь не будет. Нам нужно сохранить спокойствие на нашей территории и передать мирную Беларусь потомкам”, - подчеркнул депутат.