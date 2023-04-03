В Беларуси с 3 по 7 апреля милиционеры будут ходить по домам и квартирам. Зачем?

Опубликовано: 03.04.2023 11:48 , Обновлено: 03.04.2023

Вся рабочая неделя в Беларуси с 3 по 7 пройдет под эгидой акции, в рамках которой милиционеры собираются ходить по некоторым квартирам и домам. Власти хотят таким образом вовлечь "широкие слои населения в оказание помощи государственным органам в решении проблем насилия в семье".

Также чиновники и силовики в рамках акции “Дом без насилия” собираются заняться “профилактикой асоциального поведения белорусов, семейных скандалов и домашнего насилия”.

“В рамках акции правоохранители проведут индивидуальную профилактическую работу с правонарушителями и примут превентивные меры по отношению к гражданам, совершающим насилие в семье. Будет обеспечено разъяснение положений нового законодательства о профилактике домашнего насилия, оказана квалифицированная помощь пострадавшим”, - сообщили организаторы акции в Пинске.

Примерно такие же сообщения появились на сайтах исполкомов и местных районках по всей Беларуси.

Всего в Беларуси взяли на учёт из-за домашнего насилия более 21 тыс. человек. Если вы стали свидетелем домашнего насилия, например, у соседей, сообщите по номеру 102. Часто рукоприкладство в семье заканчивается плачевно - серьезными травмами и даже гибелью.