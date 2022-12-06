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«Прижмите руки к туловищу» — В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности

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Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на 6 и 7 декабря в некоторых областях Беларуси из-за неблагоприятных явлений — гололеда и гололедицы. А в ЖКХ посоветовали, что делать, если вы поскользнулись.

Так, синоптики предупредили, что во многих районах Брестской и Гродненской областей ожидается гололед, а на дорогах гололедица. Явления сохранятся до конца дня, а также ночью и утром в среду 7 декабря.

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В связи с этим в официальном телеграм-канале минского ЖКХ посоветовали:

  • оставаться по возможности дома;
  • использовать обувь на сплошной рельефной подошве;
  • идти осторожно, наступая на всю подошву;
  • выбирать безопасный маршрут, посыпанные песком дорожки;
  • держаться за поручни там, где они есть.

Пожилым людям посоветовали брать с собой трость с резиновым наконечником или палку с заостренными шипами.

Но если вы все же поскользнулись, в ЖКХ дали следующие рекомендации%

  • прижмите руки к туловищу, старайтесь упасть на бок;
  • попросите прохожих помочь вам;
  • не торопитесь подняться, убедитесь, что нет травм;
  • при возникновении боли не двигайтесь;
  • вызовите скорую помощь по телефону ?103

Ранее Телеграф писал, что синоптики рассказали о погоде в Беларуси с 6 по 11 декабря. Кому ждать сильные морозы, а кому — плюсовую температуру?

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