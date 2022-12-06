Опубликовано: 06.12.2022 14:54 , Обновлено: 06.12.2022

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на 6 и 7 декабря в некоторых областях Беларуси из-за неблагоприятных явлений — гололеда и гололедицы. А в ЖКХ посоветовали, что делать, если вы поскользнулись.

Так, синоптики предупредили, что во многих районах Брестской и Гродненской областей ожидается гололед, а на дорогах гололедица. Явления сохранятся до конца дня, а также ночью и утром в среду 7 декабря.

В связи с этим в официальном телеграм-канале минского ЖКХ посоветовали:

оставаться по возможности дома;

использовать обувь на сплошной рельефной подошве;

идти осторожно, наступая на всю подошву;

выбирать безопасный маршрут, посыпанные песком дорожки;

держаться за поручни там, где они есть.

Пожилым людям посоветовали брать с собой трость с резиновым наконечником или палку с заостренными шипами.

Но если вы все же поскользнулись, в ЖКХ дали следующие рекомендации%

прижмите руки к туловищу, старайтесь упасть на бок;

попросите прохожих помочь вам;

не торопитесь подняться, убедитесь, что нет травм;

при возникновении боли не двигайтесь;

вызовите скорую помощь по телефону ?103

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