«Прижмите руки к туловищу» — В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности
Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на 6 и 7 декабря в некоторых областях Беларуси из-за неблагоприятных явлений — гололеда и гололедицы. А в ЖКХ посоветовали, что делать, если вы поскользнулись.
Так, синоптики предупредили, что во многих районах Брестской и Гродненской областей ожидается гололед, а на дорогах гололедица. Явления сохранятся до конца дня, а также ночью и утром в среду 7 декабря.
В связи с этим в официальном телеграм-канале минского ЖКХ посоветовали:
- оставаться по возможности дома;
- использовать обувь на сплошной рельефной подошве;
- идти осторожно, наступая на всю подошву;
- выбирать безопасный маршрут, посыпанные песком дорожки;
- держаться за поручни там, где они есть.
Пожилым людям посоветовали брать с собой трость с резиновым наконечником или палку с заостренными шипами.
Но если вы все же поскользнулись, в ЖКХ дали следующие рекомендации%
- прижмите руки к туловищу, старайтесь упасть на бок;
- попросите прохожих помочь вам;
- не торопитесь подняться, убедитесь, что нет травм;
- при возникновении боли не двигайтесь;
- вызовите скорую помощь по телефону ?103
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