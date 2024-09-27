Милиция решила проверить «условия» в домах одной категории белорусов. За что пригрозили штрафом до 400 рублей?

Опубликовано: 27.09.2024 14:59 , Обновлено: 27.09.2024

Белорусская милиция решила провести оперативно-профилактическое специальное комплексное мероприятие, которое стартует 7 октября и будет проходить пять дней - до 11 октября - по всей стране. В рамках этого мероприятия милиция пообещала проверить условия хранения оружия индивидуальными владельцами, для чего пройдутся по домам тех, у кого есть разрешение на право хранение нарезного, гладкоствольного и газового оружия.

Целью мероприятия “Арсенал” станет не только проверка условий хранения оружия рядовыми гражданами, но и “выявление, пресечение и профилактика” правонарушений, связанных с “незаконными действиями в отношении оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ”, сообщил портал pristalica.by.

Между тем, белорусам, которых уличат в нарушении правил учета, хранения или использования оружия, грозит штраф до 10 базовых величин (сегодня это 400 рублей), а за повторное нарушение в течение года - до 20 базовых величин (то есть до 800 рублей) и конфискация оружия. Отметим, что такое же административное взыскание статьёй 24.30 Кодекса об административных нарушениях грозит белорусам ещё и за неправильное хранение и использование:

боеприпасов,

взрывоопасных, легковоспламеняющихся и едких веществ,

пиротехнических изделий.

Согласно действующему законодательству, помещения, в которых хранится огнестрельное оружие (будь то охотничье или спортивное с нарезным стволом), а также боеприпасы к нему, должно быть оборудовано “техническими средствами систем охранной сигнализации”.

Кстати, в рамках мероприятия “Арсенал” у белорусов есть возможность добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, а также анонимно сообщить об известных им фактах незаконного хранения оружия. При этом лиц, добровольно сдавших оружие, обещают освободить от ответственности.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в марте этого года в Беларуси заработала новая редакция Положения о государственной лесной охране Республики Беларуси, в которой белорусским лесникам на законодательном уровне разрешили применять оружие, останавливать автомобили и задерживать белорусов.

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