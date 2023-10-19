Природоохрана объяснила, могут ли белорусы бесплатно набрать дров в лесу. А кому пригрозила штрафом в 1110 рублей?

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Опубликовано: 19.10.2023 16:16 , Обновлено: 19.10.2023

В Беларуси сельские жители, которые отапливают жилье преимущественно дровами, могут не только заказать их готовыми в ближайшем лесхозе, но и отправиться в лес самостоятельно. Впрочем, сэкономить получится только в случае, если соблюсти юридические нюансы, иначе можно потратиться ещё больше - на штрафы, которыми пригрозили инспекторы охраны животного и растительного мира за незаконную вырубку леса.

Согласно действующему законодательству, белорусы не могут просто отправиться в лес за дровами, когда и куда заблагорассудится, и бесплатно нарубить столько дров, сколько вздумается. Сама по себе самостоятельная рубка леса не запрещена, но предварительно необходимо получить специальный разрешительный документ.

В соответствии с Лесным кодексом, каждый житель страны может рассчитывать на ордер на заготовку 50 кубометров леса в год. Его по заявлению можно получить в любом лесничестве. Безусловно, за ордер придётся заплатить - расчёт итоговой суммы сотрудники лесничества проведут на основании таксовой стоимости.

Там же, в лесничестве, вместе с ордером выдают карту-схему, на которой строго обозначены границы участка лесного фонда, на котором человек имеет право нарубить дров. Эти документы необходимо иметь при себе во время рубки и вывоза дров из леса. Заготовленную древесину вывозить разрешается только после обмера должностным лицом из лесничества, о чём будут сделаны отметки в ордере.

Какие штрафы грозят за дрова без ордера?

Те, кто решит сэкономить на ордере и отправится рубить дрова в лесу без разрешительных документов, грозят штрафы, значительно превышающие стоимость ордера из лесничества.

[info_b]Согласно статье 16.17 Кодекса об административной ответственности, за незаконную вырубку деревьев без разрешительных документов грозит штрафом:

в эксплуатационных лесах - до 20 базовых величин (740 рублей сегодня),

в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах - от 5 до 30 базовых величин (от 185 до 1110 рублей)[/info_b]

А что можно принести из леса бесплатно?

Между тем, есть из этого правила исключения: без уплаты каких-либо сборов и приобретения ордера белорусы имеют право приносить домой из леса хворост (например, обломанные ветрами ветки деревьев). При этом следует помнить, что в понятие хвороста в Лесном кодексе Беларуси не входит так называемый валежник (поваленные деревья). Чтобы забрать из леса их ордер уже потребуется, сообщил портал “Электронный Солигорск”, ссылаясь на информацию Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Напомним, что получить штраф за незаконную рубку леса белорусы могут не только непосредственно от инспекторов природоохраны, которые регулярно проводят рейды по лесным массивам, но и угодив в объектив “кочующих” фотоловушек. Белорусские лесхозы в последнее время стали всё активнее использовать их на ряду с другими техническими средствами, такими как квадрокоптеры.

В белорусских лесах появились «кочующие» фотоловушки. Кого ловят и за что?

Отметим также, что в 2024 году в Лесной кодекс Беларуси будут внесены изменения. В новой редакции, среди прочего, прописали новые полномочия для работников лесхозов.

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