Белорусским лесникам разрешат стрелять, останавливать авто и дадут мигалки? Депутаты рассказали о законопроекте
Депутаты Палаты представителей 18 апреля должны рассмотреть в первом чтении проект закона "Об изменении Лесного кодекса Республики Беларусь". В нем, среди прочего, прописаны новые полномочия для работников лесхозов.
Это касается должностных лиц государственной лесной охраны (например, лесничих, лесников, мастеров леса и т.д.).
Согласно законопроекту, их предложили наделить следующими полномочиями:
- «на использование транспортных средств оперативного назначения, оборудованных специальной световой и звуковой сигнализацией»;
- «на остановку транспортных средств»;
- «на использование и применение оружия, а также специальных средств, физической силы».
Как объяснила депутат Жанна Чернявская, последнее предложили «в целях обеспечения безопасности должностных лиц и пресечения посягательства на их жизнь и здоровье».
В Лесной кодекс хотят внести и другие изменения. Например, планируют ввести новые термины ( такой как “лесохозяйственные мероприятия”).
Список должностных лиц, на которых возлагаются функции государственной лесной охраны, можно почитать в статье 99 Лесного Кодекса Беларуси.