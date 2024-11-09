"Придет предзимье" — Синоптики назвали дату, когда погода в Беларуси "окончательно испортится"

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 09.11.2024 18:03 , Обновлено: 09.11.2024

Белорусские синоптики спрогнозировали "переменчивую погоду"с 11 по 17 ноября. По их словам, осеннее тепло "постепенно уйдет" и погода "окончательно испортится". Какие осадки ждать жителям страны и на сколько опустится температура на следующей неделе?

По данным Белгидромета, в понедельник 11 ноября будет “преимущественно без осадков”, только ночью в отдельных районах по северо-востоку страны могут быть небольшие дожди. Метеорологи предупредили о слабом тумане и гололеде.

Температура воздуха ночью составит от -4°С по юго-западу до +4°С по востоку. Днем столбик термометра не поднимется выше +2..+8°С.

Во вторник 12 ноября белорусам пообещали практически то же самое. Температура воздуха ночью — -4..+3°С, по юго-западу при прояснениях до -7°С. Днем — +2..+7°С.

Погоду на остальные дни недели раскрыл известный белорусский синоптик Дмитрий Рябов. По его словам, в среду 13 ноября будет облачно, но без значительных осадков. Ночью и утром возможны слабый туман и гололед. Температура ночью составит от -2 до +2°C. В среду днем температура повысится до 3-6°C.

А вот во второй половине недели, 14-15 ноября, “ситуация изменится”. Как заявил Рябов, погода “окончательно испортится” из-за активного циклона с запада. Ожидаются дождь и мокрый снег, усиление ветра и заметное похолодание.

“В Беларусь придет предзимье”, — сказал специалист.

Ночью температура будет колебаться от -1 до +4 градусов. В четверг днем температура варьируется от +1°C на юго-востоке до +8°C на западе, а в пятницу ожидается похолодание до +3°C.

В конце недели 16-17 ноября, предварительно, станет еще холодней. Синоптик спрогнозировал облачную с прояснениями погоду, местами возможны кратковременные осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега. Ветер будет дуть с северо-запада с порывами.

Ночью температура будет колебаться от -6 до -3°C. В середине дня в субботу – от -3 до 0°C, в воскресенье – около 0°C.

Ранее Telegraf.news писал, что энергетикам сразу нескольких белорусских областей пришлось в понедельник, 4 ноября, перейти на усиленный режим работы из-за штормового ветра. За минувшую ночь он оставил без света сотни деревень и посёлков по всей стране. По оперативным данным аварийных служб, только в Витебской и Минской областях без света к утру оставались как минимум 226 населённых пунктов.

Штормовой ветер оставил без света 226 деревень и посёлков Беларуси