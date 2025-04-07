При каком документе на работе белорусам не дадут отпуск? Адвокат пояснила

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Опубликовано: 07.04.2025 20:12 , Обновлено: 07.04.2025

Адвокат Минской областной коллегии адвокатов Татьяна Бычек рассказала, какой документ на работе лишает права белорусов ходить в отпуск. Дело в том, что действие Трудового кодекса (ТК) не распространяется на этот договор.

Законодательные нюансы по отпускам прописаны в главе 12 Трудового [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900296” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] Беларуси. Со слов Бычек, этот документ применяют в отношении всех работников и нанимателей, заключивших трудовой договор в РБ.

Но действие ТК не распространяется на договоры, предусмотренные гражданским законодательством, пояснила адвокат. “Договор подряда является одним из видов гражданско-правового договора, он не является трудовым. Таким образом, если вы работаете по договору подряда , права на отпуск у вас нет”, - [link href=“https://t.me/smabrka/8060” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказала [/link] Бычек.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси напомнили, кто из работников имеет право взять отпуск в любое время года. Согласно законодательству, такая возможность предусмотрена сразу для девяти категорий населения. Если работодатель откажет в отпуске, это будет считаться прямым нарушением ТК.

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Также мы рассказывали, что белорусское законодательство предусматривает замену отпуска денежной компенсацией. В Минтруда пояснили, кто и при каких условиях может получить деньги вместо отпуска, а кто нет.

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