Кто может взять отпуск в любое время года? В Минтруда назвали 9 категорий белорусов

Опубликовано: 11.12.2024 12:55 , Обновлено: 11.12.2024

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси напомнили, кто из работников имеет право взять отпуск в любое время года. Согласно законодательству, такая возможность предусмотрена сразу для 9 категорий населения. Те, кто входит в список, могут отдохнуть когда захотят: хоть летом, хоть зимой. Если работодатель откажет, это будет считаться прямым нарушением Трудового кодекса Беларуси.

Так, в Министерстве труда и соцзащиты рассказали, что право на отпуск в приоритетном порядке имеют следующие категории белорусов:

лица моложе 18 лет; матери (мачехи), воспитывающее двоих и более детей в возрасте до 14 лет, а также матери (мачехи), отцы (отчимы), которые воспитывают ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет; ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий на территории других государств; работники, которые заболели и перенесли лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также других радиационных аварий; работники-инвалиды, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС (если установлена причинная связь увечья или заболевания); ликвидаторы последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; работники (эвакуированные и отселённые), которые самостоятельно выехали с территории радиоактивного загрязнения из зон эвакуации (отчуждения), а также работники первоочерёдного отселения и последующего отселения, за исключением прибывших в указанные зоны после 1 января 1990 года; доноры крови и её компонентов, которых наградили знаком отличия Министерства здравоохранения Республики Беларусь “Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь”, знаком почёта “Почётный донор Республики Беларусь”, а также знаками “Почётный донор СССР” и “Почётный донор Общества Красного Креста БССР”; Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Отечества, Славы и Трудовой Славы.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что право на отпуск в приоритетном порядке имеют и другие работники, если это прописано в законодательном акте, коллективном или трудовом договоре организации или предприятия.

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Могут ли не пустить в отпуск, если его утвердили заранее?

Ранее мы рассказывали, что в Белорусскую республиканскую коллегию адвокатов обратилась жительница Минска, которую не пустили в отпуск. По словам женщины, график на работе составили заранее и начальник был предупреждён. Однако как раз в этот момент заболел один из сотрудников и директор не отпустил минчанку, обосновав это тем, что “всё равно никуда не едешь”. Законны ли такие действия работодателя?

По словам адвоката Дианы Кулешовой, график отпусков является обязательным как для нанимателя, так и для работника. Поэтому, если он был запланирован заранее, директор обязан предоставить отпуск в установленный срок. Перенести его на более позднее время можно только по взаимному согласию между работником и нанимателем. Если сотрудник настаивает на своём, вне зависимости от того, будет он в это время в стране или за её пределами, начальство обязано его отпустить.

«Если вы не согласны с предложением нанимателя, то он не имеет права в одностороннем порядке изменить ваши планы — это нарушение. За установлением факта нарушения законодательства о труде можно обратиться в Департамент государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты, а также его территориальные подразделения», — [link href=“https://brka.by/news/mogut-li-otmenit-uzhe-utverzhdennyy-po-grafiku-otpusk/” target=“_blank” rel=“noopener”] подчеркнула [/link] адвокат.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусское законодательство предусматривает замену отпуска денежной компенсацией. В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, кто и при каких условиях может получить деньги вместо отпуска, а кто нет.

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