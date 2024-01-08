При -20°C никому? В Минтруда рассказали, при какой температуре белорусам положены дополнительные перерывы на работе
Во время работы при минусовых температурах должны соблюдаться определенные условия труда. Об этом рассказали в Департаменте госинспекции труда Минтруда и социальной защиты. И привели примеры – по температуре и расстоянию до мест обогрева.
«Согласно статье 29 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» определяется, что работникам, выполняющим работы на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях в холодный период года, а также отдельные виды работ, наряду с перерывом для отдыха и питания, предоставляются дополнительные специальные перерывы в течение рабочего дня, включаемые в рабочее время», сообщили в Минтруда.
«К подобным перерывам могут относиться перерывы для обогревания при работе в неотапливаемых помещениях и на открытом воздухе, для охлаждения организма при работе в горячих цехах и т.д», проинформировали в Минтруда.
Однако виды этих работ, их продолжительность и порядок предоставления перерывов определяются правилами внутреннего трудового распорядка и (или) коллективным договором, уточнили в Министерстве. И напомнили, что аналогичное требование содержится в п.14 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
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«Для работников наниматель должен установить режим работы, исключающий причинение вреда их жизни и здоровью при сильной жаре и сильном морозе. Согласно этим правилам, сильная жара считается, когда максимальная температура воздуха превышает +30 °C, а сильный мороз, когда минимальная температура воздуха ниже -25 °C, уточнили в Минтруда.
Там также сообщили, что, согласно санитарным нормам, расстояние от рабочих мест до помещений для обогрева работающих должно быть не более 150 метров. И напомнили, что в помещении для обогрева работающих должна быть установлена мебель для временного отдыха, шкафы для верхней одежды и приспособление для просушки мокрой одежды.
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