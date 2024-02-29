«Превышение токсичных элементов» – В Беларуси запретили продукцию сразу трех российских заводов

Опубликовано: 29.02.2024 12:52 , Обновлено: 29.02.2024

Министерство здравоохранения сообщило, что постановлениями Главного государственного санитарного врача «запрещен ввоз на территорию Беларуси, реализация, хранение, транспортировка и использование пищевой продукции производства ООО «Барнаульская халвичная фабрика» (Россия), ООО «Тимоша» (Россия) и ООО «КЦК «АРОНАП» (Россия)».

В Минздраве уведомили, что специалисты санитарно-эпидемиологической службы установили такие факты обращения небезопасной пищевой продукции: в 1,2-1,8 раза превышен допустимый уровень содержания токсичных элементов, а именно кадмия. И красителей – это азорубин, желтый «Солнечный закат», тартразин, блестящий синий FCF).

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«Эти вещества недопустимы при производстве указанной пищевой продукции. По результатам предпринятых оперативных действий обращение указанной продукции на территории внутреннего рынка – запрещено», – резюмировали в министерстве.

Ранее Телеграф писал, что со вторника, 27 февраля, вступили в силу изменения в техрегламент на пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, сообщили в Евразийской экономической комиссии. В комплексном документе сказано, что «введены пять новых понятий, актуализирован ряд определений, перечень разрешенных пищевых добавок сокращен с 362 до 349 за счет исключения 19 позиций и введения в оборот шести новых пищевых добавок». Какие «Е» поставили вне закона?

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