На Гомельщине санстанция нашла в российской лапше "Биг Ланч" плесень

Опубликовано: 09.02.2024 14:01 , Обновлено: 09.02.2024

Светлогорская Светлогорский зональный центре гигиены и эпидемиологии (Гомельская область) в пятницу, 9 февраля, сообщил об обнаружении повышенного содержания плесени и дрожжей в лапше быстрого приготовления "Биг Ланч" российского производства.

Как пояснили эпидемиологи, не соответствующую установленным требованиям безопасности и потенциально опасную для здоровья продукцию сотрудники центра выявили в феврале 2024 год и уже “приняли меры по недопущению обращения несоответствующей продукции”.

[info_b]По словам специалистов, сверхнормативное содержание дрожжей и плесени в продуктах питания “способствует поступлению и накоплению в организме человека токсичных веществ”. Это может привести к дисбактериозу, нарушению обмена веществ, расстройству желудка, а также негативно повлиять на иммунную и выделительную системы человека.[/info_b]

Потенциально опасной для здоровья оказалась лапша быстрого приготовления “Вкусная пауза от Биг Ланч” со вкусом курицы российского производителя ООО ТПК “БиоФуд”. Фактическое содержание дрожжей и плесени, как показал лабораторный анализ, проведенный 6 февраля, составило 1,7*102 КОЕ/г при норме не более 100 КОЕ/г.

Ранее Телеграф сообщил, что эта же санстанция изъяла из продажи партию пакетированного черного чая известной торговой марки, которую можно найти на полках многих белорусских магазинов. В тот раз продукция также не прошла проверку по микробиологическому показателю “плесени”.

Санстанция нашла плесень в популярном в Беларуси пакетированном чае

А в конце января видео покупателя из гомельского магазина одной из крупнейших торговых сетей Беларуси - «Евроопт» за несколько дней набрало в TikTok более 750 тыс. просмотров и более тысячи возмущённых комментариев. Всё дело в том, что автор видео, не прилагая особого труда, за один поход за покупками наглядно показал сразу несколько нарушений — просроченные товары, товары без указания срока годности и даже потенциально опасные для здоровья, покрытые плесенью продукты.

«Мы ж не животные» — Видео поиска просрочки в магазине известной сети в Гомеле набрало 750 тыс. просмотров. Где нашли плесень и не только?