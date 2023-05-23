Появится ли таможенный контроль на границе Беларуси и России? На госТВ рассказали

Опубликовано: 23.05.2023 14:52 , Обновлено: 23.05.2023

На государственном телеканале СТВ в ток-шоу «По существу» говорили о ситуации на границе между Беларусью и РФ. Действительно ли, там вскоре заработает таможенный контроль? Что правда, а что вымысел? Об этом рассказал эксперт.

По словам ведущей, зрители часто пишут в редакционный чат, что, мол, они ехали в Россию, а их развернули назад. И вообще, сейчас много говорят о том, что наступили новые условия, новые реалии. Это и война в Украине, и угроза диверсий.

«И, конечно, Беларусь опасается. В том числе и за свою безопасность. Появилась информация о более тщательном контроле на границе Беларуси и России, но это пограничный контроль. А что касается таможенного, может, и к этому придем, как считаете?», - спросила ведущая.

На это Сергей Федоров, начальник главного управления организации таможенного контроля Беларуси ответил:

Таможенные органы сейчас выполняют свою функцию только на таможенной границе. То есть на границе России и Беларуси таможенных органов нет. И мы выполняем сейчас функцию в тех задачах, которые поставлены руководством страны, в той или иной мере обеспечивая экономическую безопасность.

- Но оперативная таможня же работает? –уточнил сотрудник СТВ.

И оперативная таможня, но это правило для всех таможней всех стран. Она была, есть и будет. То есть выполнение функций не только на границе, но и внутри страны. Поэтому, исходя из реалий, и меняем подходы, и цели, задачи и так далее. Это обычная работа, которая накладывается с учетом складывающейся ситуации.

- То есть теоретически вы можете присутствовать и на белорусско-российской границе и вблизи нее, но в рамках оперативной таможни?

Вполне, таможенный кодекс ЕАЭС это позволяет.

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