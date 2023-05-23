Белорусские таможенники стали останавливать машины прямо на дорогах, а не на границе. Что происходит?

Опубликовано: 23.05.2023 14:03 , Обновлено: 23.05.2023

Брестская таможня опубликовала видео, как ее сотрудники останавливают транспортные средства (преимущественно микроавтобусы) прямо на трассах.

По словам представителей таможни, есть основания полагать, что под видом товаров для личного пользования, некоторые предприимчивые граждане перевозят коммерческие партии товара, сообщают Таможенные органы РБ.

Так, в 2023 году сотрудники Брестской таможни выявили уже семь фактов незаконного перемещения через границу коммерческих партий товаров, ввоз которых в Беларусь “предприниматели” организовали под видом товаров для личного пользования.

Речь про бытовую технику, одежду, обувь, косметику, парфюмерию, игрушки, автокресла и коляски, строительный электроинструмент, спортивный инвентарь, БАДы и т.д. В общей сложности изъято около трех тысячи единиц таких товаров на сумму свыше 1,3 млн рублей.

Как это работает?

Предприимчивые граждане перед пересечением границы раздают товары мелкими партиями людям, которые ввозят их в страну под видом товаров для личного пользования. Такая схема используется для уклонения от уплаты таможенных платежей.

Какое за это грозит наказание?

Грузовые машины уже со сборными коммерческими партиями товаров были остановлены таможенниками при следовании в РФ. Сопроводительных документов у водителей не было.

В отношении нарушителей начаты административные процессы по ст.13.12 КоАП Республики Беларусь, санкцией статьи которой предусмотрен штраф в размере до 50% стоимости предмета административного правонарушения.

А тем, кто организовал раздачу товаров для перемещения через границу, грозит штраф в размере до 1110 рублей (30 базовых величин) с возможной конфискацией.

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