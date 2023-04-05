Таможенники предложили белорусам заполнять анкеты при выезде из страны. О чем спросят?

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Опубликовано: 05.04.2023 14:23 , Обновлено: 05.04.2023

В скором времени белорусов, выезжающих из страны через автодорожные пункты пропуска во все соседние страны, за исключением России, ждут нововведения. Таможенники совместно с Белстатом решили предлагать выезжающим заполнить анкеты. Опрос пообещали проводить в добровольном порядке.

Нововведение на границе Беларуси со странами Евросоюза и Украины ввели с 5 апреля, когда на Национальном правовом интернет-портале была опубликована новая инструкция. Целью добровольного анкетирования, по словам авторов инструкции, является “изучение неорганизованного ввоза и вывоза товаров физическими лицами и направленности потоков международного туризма”.

Предполагается, что анкеты буду анонимными и заполнять их попросят лишь совершеннолетних, выезжающих из страны.

На основе полученной информации Белстат обещает сформировать статистику по “объемам и структуре товаров, ввозимых и вывозимых физлицами, не учитываемых таможенной статистикой внешней торговли товарами Беларуси с государствами, не являющимися членами Евразийского экономического союза”.

Анкетирование планируют проводить два раза в год - во II и IV квартале. Конкретные даты и время проведения анкетирования будут позднее согласованы Белстатом и таможенным комитетом.

На каких пунктах пропуска будут выдавать анкеты

Анкетирование планируют проводить в следующих автодорожных пунктах пропуска:

на границе с Польшей - «Берестовица», «Брест», «Брузги», «Домачево», «Песчатка»;

на границе с Литвой - «Бенякони», «Каменный Лог», «Котловка», «Привалка»;

на границе с Латвией - «Урбаны», «Григоровщина»;

на границе с Украиной - «Новая Гута», «Новая Рудня» и «Мокраны».

Отметим, что далеко не все из указанных пунктов пропуска функционируют в полном объеме в настоящее время. Например, пересечь украинскую границу нельзя ни в одном из 12 автомобильных пунктов пропуска. На белорусско-литовской границе функционируют шесть автодорожных пунктов пропуска, на белорусско-латвийской – два, на польско-белорусской границе - также два.