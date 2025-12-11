Появился график 3-дневной зимы в Беларуси. Где морозы до -8°C не наступят?

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Опубликовано: 11.12.2025 09:05 , Обновлено: 11.12.2025

Беларусь замерла в ожидании резкого похолодания, обещанного синоптиками на ближайшие выходные. "Вторжение" холодной арктической воздушной массы должно начаться уже в пятницу, 12 декабря. Но, как показали последние расчёты, настоящие декабрьские морозы достанутся далеко не всем белорусам, а жители некоторых районов страны, вероятнее всего, вообще не заметят существенных изменений погоды.

Согласно уточнённым прогнозам авторов Telegram-канала “Метеовайб”, пятница 12 декабря начнётся с абсолютно осенних температур в диапазоне +5..+10°С, но по мере того, как в течение дня на Беларусь будет надвигаться холодный фронт, начнутся кратковременные осадки, поднимется шквалистый ветер с порывами до 15-18 м/с (по востоку страны - и вовсе до 20 м/с), а температура начнёт опускаться. К вечеру специалисты спрогнозировали небольшие морозы до 0..-4°С по северу страны.

Из-за усиления ветра и повышения риска образования гололедицы Белгидромет объявил жёлтый уровень опасности по всей стране. По их прогнозу, сильный ветер в большинстве областей страны продержится с вечера пятницы вплоть до 21:00 субботы.

Карта метеопредупреждений на 12-13.12.2025

В субботу, 13 декабря , на центр и северо-восток Беларуси выйдет антициклон, сформированный в холодном воздухе, из-за чего днём температура там опустится до 0..-5°С, а ночью и вовсе до -8°С . При этом юго-запад Беларуси (то есть Брестчина и часть Гродненской области) останется в тепле. Температура там даже ночью едва ли опустится ниже +5°С, днём в диапазоне +1..+6°С.









С воскресенья, 14 декабря , из Скандинавии к нам придёт целая серия “ныряющих” циклонов, так что верх снова возьмёт атлантическое тепло. По расчётам специалистов, первый циклон можно ожидать уже в воскресенье. Он сулит белорусам небольшой снежок - главным образом в центре и на северо-востоке страны - в какой-то момент может нападать до 1-6 см снега. На юго-западе также ожидаются осадки, но уже в виде дождей, поскольку общий температурный фонд будет держаться в плюсе (0..+6°С) и только по северо-востоку возможны лёгкие морозцы (-1..-4°С).

В начале следующей недели, по предварительным прогнозам, очередные циклоны уже будут проходить северо-восточнее Беларуси, поэтому ожидается общее потепление - до 0..+7°С в дневные часы. Для Минска специалисты составили целый график на основе данных разных прогностических моделей, на которых отчётливо заметно резкое похолодание, но также наглядно показано, что в минусе температурный фон оставаться будет совсем недолго - зима в Беларуси задержится всего дня на три, и то не везде.

Дольше всего похолодание задержится на северо-востоке, в центре - всего дня полтора, а вот на юго-западе его, вероятнее всего, вообще не почувствуют.

Ранее Telegraf.news рассказал, когда, по расчётам синоптиков из Белгидромета, в нашу страну придут настоящие зимние морозы.

Белгидромет назвал дату наступления морозов до -12°C в Беларуси