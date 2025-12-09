Белгидромет назвал дату наступления морозов до -12°C в Беларуси

Опубликовано: 09.12.2025 16:13 , Обновлено: 09.12.2025

Начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марина Грицкевич сообщила в комментарии для госагентства** БелТА, что в ее ведомстве уже знают, когда в Беларуси наступят настоящие зимние морозы.

Впрочем, это пока предварительные прогнозы, и все может поменяться. Тем не менее, по ее словам, уже в конце этой недели (13-14 декабря) может наступить значительное похолодание до -12°C.

“В ночные часы станет значительно подмораживать – до минус 9°C, местами при прояснениях воздух может охлаждаться и до -12°C мороза. Дневной фон тоже перейдет на сторону отрицательных значений”, – рассказала Марина Грицкевич.

Ранее Telegraf.news писал, что согласно прогнозам европейцев, погоду в Европе большую часть декабря будет определять ослабленный ранним стратосферным потеплением полярный вихрь. Сейчас он начинает разделяться на две части. Одна из них, так называемый «полярный экспресс», несёт холодный воздух в Северную Америку, а тёплый — в Европу.

Модель прогнозирования погоды ECMWF показывает, что в декабре может произойти ещё одно существенное ослабление полярного вихря, что ещё больше усилит и распространит тепло в Европе во второй половине месяца.

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