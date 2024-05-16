Последняя ночь с заморозками до -2°С? Синоптики рассказали, когда в Беларуси прогреется до +26°С

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Опубликовано: 16.05.2024 12:52 , Обновлено: 17.05.2024

Белгидромет в четверг, 16 мая, в очередной раз выписал предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении: в ночь на пятницу, 17 мая, по юго-западу Беларуси синоптики спрогнозировали заморозки до -2°С на почве. Посмотрели, какую погоду ждать белорусам в предстоящие выходные и когда воздух прогреется до более соответствующих второй половине мая значений.

Согласно прогнозу Белгидромета, помимо ночных заморозков в пятницу, 17 мая , можно ждать кратковременных дождей с грозами (главным образом - в Могилёвской области), а в ночные и утренние часы - слабые туманы.

Грядущая ночь, судя по краткосрочным прогнозам белорусских синоптиков, будет последней ночью с серьёзными заморозками, при этом в Брестской и Гомельской областях, по их информации, ночью будет холоднее, чем на севере, в Витебской области: специалисты спрогнозировали около +1°С по югу и до +11°С по северу страны. Максимальная температура воздуха днём, по их словам, по стране будет колебаться от +18°С до +24°С.

Карта неблагоприятных метеоявлений, Белгидрометцетр

Какой прогноз погоды на выходные?

В выходные, 18 и 19 мая, специалисты Белгидромета пообещали белорусам малоактивный фронтальный раздел и приход теплых воздушных масс. Благодаря этому выходные, судя по всему, выдадутся, практически безоблачными и сухими. Кратковременные дожди в утренние часы и днём спрогнозировали лишь местами, а на воскресенье - с грозами и, возможно, порывистым ветром.

Что касается температуры, то ночных заморозков в выходные уже не ожидается. Синоптики спрогнозировали, что минимальная температура ночью в эти дни будет находиться в диапазоне +4..+11°С. Средняя дневная температура, по их прогнозам, также начнёт постепенно повышаться: до +18..+25°С в субботу и до +19..+26°С в воскресенье.

В последнее время дневные максимумы в Беларуси не превышали 20°С. Примечательно, что в последние дни на севере страны теплее, чем на юге. Так, самой тёплой точкой страны в среду, 15 мая, судя по данным Белгидромета, был Верхнедвинск в Витебской области - там воздух прогрелся днём до +19,8°С.

Максимальная температура в Беларуси днём 15 мая

Ранее Telegraf.news сообщил, что в ночь на 11 мая на территории Беларуси можно было увидеть редчайшее северное сияние, не характерное для наших широт. Причиной тому стала сильная геомагнитная буря, которая могла вызвать не только красоту на небе, но и перебои в подаче электроэнергии, а также отключение связи.

В Беларуси минувшей ночью наблюдали северное сияние. А повторение будет?