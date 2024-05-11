В Беларуси минувшей ночью наблюдали северное сияние. А повторение будет?

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Опубликовано: 11.05.2024 08:33 , Обновлено: 11.05.2024

Минувшей ночью на территории Беларуси можно было увидеть редчайшее северное сияние, не характерное для наших широт. Причиной тому стала сильная геомагнитная буря, которая могла вызвать не только красоту на небе, но и перебои в подаче электроэнергии, а также отключение связи.

Полярные сияния возникают, когда заряженные частицы сталкиваются с газами в атмосфере Земли вокруг магнитных полюсов. В северном полушарии большая часть этой активности происходит в полосе, известной как овал полярного сияния: она охватывает широты от 60 до 75 градусов. Когда активность слишком сильная, явление распространяется на большую территорию – вот почему иногда его можно увидеть южнее, пишет газета The Guardian.

Интересно, что примерно каждые 11 лет магнитное поле Солнца “штормит”: его северный и южный полюса меняются местами. В течение этого цикла активность Солнца, которая регулируется его магнитным полем, колеблется. Последний раз такое происходило в 2012 году, сообщило издание The Business Insider.

Редкое природное явление можно было увидеть минувшей ночью на территории всей Беларуси: об этом свидетельствуют многочисленные фотографии из разных уголков Республики. К слову, ожидается, что северное сияние можно будет увидеть и в субботу ночью, 12 мая.

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Ранее Telegraf.news писал, что астрофизики и метеорологи предупредили жителей Земли о сильнейших геомагнитных бурях, которые накроют Землю в эти выходные. Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США уже повысил класс магнитной бури до G4, то есть “очень сильной”.

Учёные предупредили о сильнейшей геомагнитной буре «каннибальского типа». К чему готовиться?