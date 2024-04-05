После заражения учащихся в лицее БНТУ провели дезинфекцию аудиторий

Опубликовано: 05.04.2024 10:50 , Обновлено: 05.04.2024

В лицее Белорусского национального технического университета (БНТУ) провели "санитарно-противоэпидемиологические мероприятия". Как стало известно 4 апреля, у некоторых учащихся учреждения обнаружили норовирусную инфекцию. Подробности мер привели в пресс-службе вуза.

Так, в лицее БНТУ организовали дезинфекцию помещений, ограничили перемещение учащихся по аудиториям, закрепили за каждым классом отдельное учебное помещение. Кроме того, как рассказали в пресс-службе, проведут “многократную влажную уборку” с применением моющих и дезинфицирующих средств, проконтролируют соблюдение правил личной гигиены и состояние учеников.

В вузе также отметили, что каждый лицеист проходит медосмотр врачами Городской детской поликлиники № 19 Минска или в поликлиниках по месту жительства.

Напомним, о госпитализации семи учащихся лицея БНТУ стало известно утром 4 апреля. В Минздраве тогда рассказали, что их состояние стабильное, некоторых отправили на амбулаторное лечение.

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Позже в Минобразования сообщили, что лицеисты заразились норовирусной инфекцией. “Эта кишечная инфекция может быть вызвана несоблюдением правил личной гигиены учащимися», — рассказали в ведомстве.

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