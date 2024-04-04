В Минскую больницу госпитализировали 7 лицеистов БНТУ. Что известно?

Опубликовано: 04.04.2024 10:44 , Обновлено: 04.04.2024

В четверг, 4 апреля, в Минскую детскую инфекционную больницу госпитализировали 7 учеников лицея БНТУ. Об этом сообщил телеграм-канал Минздрава.

“Дети, поступившие в детскую инфекционную больницу, осматриваются специалистам больницы, совместно со специалистами кафедр детских инфекционных болезней БГМУ”, — рассказали в официальном телеграм-канале белорусского Минздрава.

В учреждении уточнили, что ситуация находится на контроле министра здравоохранения Александра Ходжаева и председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игоря Юркевича.

Состояние лицеистов, которые находятся на лечении в детской инфекционной больнице, стабильное, а некоторых подростков с “меньшими жалобами” определили на амбулаторное лечении дома.

Специалисты минской санэпидслужбы расследуют ситуацию, сообщили в Минздраве.

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