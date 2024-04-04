В Минобразования Беларуси назвали причину госпитализации лицеистов БНТУ

Опубликовано: 04.04.2024 15:49 , Обновлено: 04.04.2024

В Министерстве образования рассказали, почему утром 4 апреля госпитализировали учащихся лицея Белорусского национального технического университета (БНТУ). Об этом сообщило агентство БелТА.

“На данный момент у юных пациентов подтвердили норовирус. Эта кишечная инфекция может быть вызвана несоблюдением правил личной гигиены учащимися”, - проинформировали в ведомстве.

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Норовирусная инфекция - это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус - один из известных разновидностей кишечных вирусов. Норовирус передается от больного человека с естественными отправлениями и другими выделениями, к примеру, с рвотой.

Симптомы норовирусной инфекции - тошнота, рвота, незначительное повышение температуры тела, диарея, общая интоксикация, слабость.

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В Минобразования напомнили родителям школьников, что важно следовать простейшим правилам соблюдения личной гигиены, в частности тщательно мыть руки перед приемом пищи, после посещения туалета и улицы.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Минскую детскую инфекционную больницу госпитализировали 7 лицеистов БНТУ. В Минздраве рассказали, что состояние госпитализированных учеников стабильное, некоторых из них отправили на амбулаторное лечение.

В Минскую больницу госпитализировали 7 лицеистов БНТУ. Что известно?