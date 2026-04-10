После выходных с зимней «побочкой» в Беларусь придут температурные качели от -4°С до +18°С

Опубликовано: 10.04.2026 14:19 , Обновлено: 10.04.2026

Синоптики посулили белорусам прохладные пасхальные выходные, так что если тем, кто планировал выехать за город на праздник, нужно не только утепляться, но и быть готовым к по-настоящему зимним "побочным явлениям" апрельского похолодания. Следующая же неделя, согласно предварительному прогнозу специалистов, начнётся с приятного потепления, но, увы, недолгого.

По данным тематического Telegram-канала о погоде “Метеовайб”, на этих выходных на Беларусью зависнет облачный центр очередного холодного циклона, так что ждать в ближайшие два дня хорошей погоды не приходится.

Прогноз официального Белгидромета на выходные изобилует малоприятными для апрельского настроения “зимними нюансами” в виде мокрого снега и снежной крупы (кое-где может насыпать пару миллиметров снежного покрова), порывистого северного ветра и гололеда, так что отправляясь на воскресную прогулку белорусам лучше захватить с собой зонт, а водителям - усилить бдительность за рулём и быть готовым к заносу на скольких продуваемых участках. И, увы, убирать в дальний угол шкафа тёплые вещи пока не стоит - температуры в выходные не радуют:

На субботу, 11 апреля, Белгидромет посулил ночные заморозки до -4°С , днём воздух прогреется до от +3°С на востоке и до +11°С на западе.

На воскресенье, 12 апреля , - всё те же ночные заморозки до -4°С, а дневные максимумы в диапазоне +5..+12°С.

















По расчётам “Метеовайба”, уже к понедельнику, 13 апреля, холодный циклон потеряет свою активность и окончательно исчезнет с синоптических карт. В результате, уже 13–14 апреля, благодаря влиянию антициклонального гребня,кое-где начнёт проглядывать солнышко, вероятность осадков уменьшится и начнёт теплеть.

По предварительным данным, если в понедельник столбики термометров будут показывать не выше +9..+15°С, то уже во вторник, 14 апреля, дневные максимумы подрастут до +12..+18°С. Но это потепление будет очень недолгим, констатировали специалисты.

“К середине следующей недели, с приближением циклона с юго-востока, увеличится вероятность дождей, а температурный фон может понизиться”, - дали неутешительный прогноз авторы канала.

Напомним, на этой неделе по Беларуси прошёлся шквалистый ветер. Сразу в четырех областях страны его порывы обрушили деревья на дороги, срывали рекламные щиты и крыши жилых домов.

В четырех областях Беларуси ветер снес деревья и рекламные щиты