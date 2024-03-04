Пора на дачи? Белоруска показала, что уже взошло к 1 марта на огороде

🎥 Видео

Опубликовано: 04.03.2024 12:20 , Обновлено: 16.07.2024

Жительница Гродненской области опубликовала видео в TikTok, где показала, первые побеги, которые выросли у нее на огороде к началу весны.

Так, на даче у белоруски к 1 марта уже показалась первая петрушка, появились побеги смородины и взошла редиска. Помимо этого, в ролике видно, как на огороде “вылезли” первые нарциссы и тюльпаны.

“А какая погода у вас?” — подписала она свой ролик.

В комментариях к видео один из пользователей отметил, что такая же тёплая погода наблюдается и в Бресте. Притом настолько, что многие ходят без курток.

“А в Бресте, тем временем, уже без верхней одежды ходят. Даже в майках видел во вторник”, — поделился своими наблюдениями житель приграничья.

Ранее Телеграф писал о том, что жительница городского посёлка Городище Барановичского района пожаловалась в соцсети на плохую дорогу, из-за которой пострадала её машина. Однако, посмотрев видео, пользователи нашли другую причину.

«Ваша машина опасна для других» — Белоруска пожаловалась на дорогу в Tik-Tok. Но что-то пошло не так