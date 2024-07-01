"Контракт заключили" - Минчанка потеряла больше 50 тыс. рублей после отклика на вакансию. Как так вышло?

Опубликовано: 01.07.2024 19:20 , Обновлено: 01.07.2024

В Советское РУВД Минска обратилась минчанка, которая рассказала, что хотела устроиться на работу в Англии, но вместо этого потеряла больше 50 тыс. рублей. При этом с женщиной успели заключить контракт.

Как сообщили в милиции, минчанка оставила заявку в Telegram-группе с вакансиями от зарубежных работодателей. Ей позвонил администратор и поинтересовался навыками женщины. И буквально на следующий день работодатель из Англии заключил с ней контракт и посоветовал собирать чемоданы, передали в Советском РУВД.

Однако наниматель также попросил оплатить услуги по легализации за границей, в том числе оформление визы. Хоть женщина сомневалась, все равно несколько раз перевела на указанный ей счет деньги. Для этой цели, по информации правоохранителей, минчанка продала личное авто, ювелирные изделия, а также заняла средства в долг у знакомых.

“Они начинают стразу обещать “золотые горы”, говорить, что профессия редкая, очень востребованная. Работодатель готов на все условия, “золотые горы” по поводу зарплаты, жилья”, - поделилась женщина.

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Вскоре она осознала, что имеет дело с мошенниками, однако к тому моменту перечислила им свыше 50 тыс. рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.

В милиции порекомендовали белорусам проверять достоверность вакансий по телефонам организаций, которые публикуют на их официальных сайтах.

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