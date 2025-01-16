Попадут ли под «строительную амнистию» дома белорусов без крыши или отопления? В Минстройархитектуры рассказали, кому можно подавать документы

Опубликовано: 16.01.2025 17:41 , Обновлено: 16.01.2025

В Беларуси продлили «строительную амнистию», позволяющую узаконить жилые дома и хозяйственные постройки, возведённые без разрешительной и проектной документации. Однако, как пояснила начальник главного управления строительства и жилищной политики Минстройархитектуры Беларуси Татьяна Василючек, воспользоваться упрощённым порядком приёмки смогут не все и не всегда.

Подать заявление на ввод в эксплуатацию можно до 1 января 2028 года. При этом важно, чтобы постройка соответствовала ряду критериев. Во-первых, под амнистию подпадают только одноквартирные жилые дома и нежилые постройки, возведённые на участках, полученных до 1 сентября 2022 года. Во-вторых, упрощённый порядок не действует в Минске.

Для легализации постройки нужно обратиться в службу «одно окно» местного исполкома с заявлением и ведомостью технических характеристик, которую можно получить в БТИ. Срок рассмотрения документов остался прежним — один месяц. Решение о вводе объекта в эксплуатацию будет принимать специальная приёмочная комиссия, созданная при исполкоме.

Лукашенко продлил «строительную амнистию» до 2028 года

Как отметила представитель Минстройархитектуры, комиссия будет обращать особое внимание на готовность объекта к эксплуатации. Если в доме отсутствует крыша, окна, наружные двери или отопление, в приёмке могут отказать.

Однако, в случае отказа, можно подать заявление повторно после устранения недочётов. Ограничений на количество подач нет.

Также важно, чтобы постройка соответствовала пятому классу сложности и располагалась в границах предоставленного земельного участка.

Решение о продлении «строительной амнистии» до 2028 года приняли из-за многочисленных обращений граждан, которые не успели оформить документы в срок, в том числе из-за очередей в организациях по госрегистрации. По оценкам Минстройархитектуры, за время действия продлённой амнистии может быть легализовано около 35 тысяч домов. «Фактически даётся возможность обеспечить эксплуатацию объектов без разрешительной и проектной документации, которая, кстати, требует определённых финансовых вложений», — передало слова Татьяны Василючек госагентство БелТА.

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