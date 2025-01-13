Лукашенко продлил "строительную амнистию" до 2028 года

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Опубликовано: 13.01.2025 18:47 , Обновлено: 13.01.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 января своим указом № 10 продлил упрощенный порядок приемки в эксплуатацию одноквартирных жилых домов и нежилых построек, которые возвели без разрешений и проектной документации. То есть речь о так называемой "строительной амнистии".

Ее продлили до 1 января 2028 года. Как [link href=“https://president.gov.by/ru/events/stroitel-naa-amnistia-v-belarusi-prodlena-do-1-anvara-2028-goda” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в пресс-службе Лукашенко, местные исполнительные и распорядительные органы вправе продолжить принимать в эксплуатацию такие постройки, при этом они не будут признаваться самовольными.

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Напомним, так называемую “строительную амнистию” президент ввел в июле 2022 года своим [link href=“https://president.gov.by/fp/v1/499/document-thumb__41499__original/41499.1658817220.380c8efde8.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] указом [/link] №253. Ее действие распространяется на тех, кто стал владельцем земли до 1 сентября 2022-го.

“Суть в том, что одноквартирные жилые дома и нежилые постройки, возведенные или реконструированные без проекта или с отступлением от проекта, могут быть приняты в эксплуатацию в упрощенном порядке”, – [link href=“https://grodno-region.gov.by/ru/official-ru/view/kto-mozhet-vospolzovatsja-tak-nazyvaemoj-stroitelnoj-amnistiej-po-253-mu-ukazu-i-kak-eto-sdelat-rasskazala-34379/” target=“_blank” rel=“noopener”] поясняли [/link] в комитете по архитектуре и строительству Гродненского облисполкома.

И такие постройки (среди нежилых можно выделить гараж, баню, веранду, к примеру) не будут признавать самовольными, а значит, владельцам не грозит штраф за незаконное строительство. При этом строительная амнистия не касается построек в Минске.

Для тех, кто стал владельцем земли после 1 сентября 2022 года, есть послабления по президентскому [link href=“https://president.gov.by/fp/v1/653/document-thumb__40653__original/40653.1655131205.0e82bf358e.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] указу [/link] № 202, принятом в июне 2022 года. Документ дает право физлицам возводить или реконструировать одноквартирные жилые дома или хозпостройки без разработки проектной документации и получения разрешений. Эта льгота предусмотрена для проживающих в сельской местности, за исключением районов возле областного центра.

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Белорусы вправе подавать до 1 января 2028 года заявления о приемке в эксплуатацию одноквартирных жилых домов и нежилых построек.

[info_b]Почитать новый указ главы государства можно [link href=“https://president.gov.by/fp/v1/542/document-thumb__62542__original/62542.1736780621.b18621e67a.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link].[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что президент Лукашенко в декабре подписал закон “Об изменении законов по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним”. Согласно документу, граждане и ИП могут оформить недвижимость в любом агентстве по госрегистрации независимо от того, где находится имущество.

Лукашенко изменил закон о регистрации недвижимости. Что важно знать белорусам?