Лукашенко изменил закон о регистрации недвижимости. Что важно знать белорусам?

Опубликовано: 06.12.2024 07:52 , Обновлено: 06.12.2024

Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним". Согласно ему, в частности, теперь граждане и ИП могут оформить недвижимость в любом агентстве по госрегистрации независимо от того, где находится имущество.

В пресс-службе главы государства отметили, что документ предусматривает обязательную государственную регистрацию недвижимости, прав на неё и сделок с ней в срок не более 6 месяцев, а по ранее выданным документам — до 1 января 2031 года.

Там добавили, что теперь белорусы могут получать свидетельства непосредственно у нотариуса, который удостоверит или выдаст документ, являющийся основанием для регистрации. То есть дополнительно посещать регистратора недвижимости больше не надо.

Согласно новому закону, отныне в единый государственный регистр автоматически будут вносится исправления, связанные с изменением адресов объектов недвижимости, персональных данных белорусов, идентификационных сведений субъектов хозяйствования, а также с переходом прав на недвижимость в случае создания ИП коммерческой организации, объяснили в пресс-службе Лукашенко.

Кроме того, закон предусматривает экстерриториальный принцип регистрации (независимо от места нахождения имущества), а также обязательный досудебный порядок обжалования действий регистратора недвижимости.

Ранее Telegraf.news писал, что на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси приняли проект закона “О риелторской деятельности”. После того, как документ пройдёт все стадии согласования и будет подписан президентом, в стране, по словам министра юстиции Евгения Коваленко, будет юридические упразднён институт агентов по операциям с недвижимостью.

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