Суд в Минске признал экстремистскими ещё две белорусские книги

Опубликовано: 06.05.2024 21:12 , Обновлено: 06.05.2024

Генеральная прокуратура Беларуси сообщила что Минский суд по заявлению прокуроров пополнил список информационной продукции, которая относится к экстремистской. Речь идёт о двух изданиях: «Выбраныя творы» Вацлава Ластовского (1997 год) и «Выбраныя творы» Алеся Петрашкевича (2017 год), которые были выпущены в рамках проекта «Беларускі кнігазбор».

В Генпрокуратуре не рассказали о причинах такого решения, но напомнили, что, согласно ч.1 ст. 19 Закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму», категорически запрещены:

распространение таких материалов;

их публичная демонстрация;

изготовление экстремистских материалов;

их хранение;

перевозка с целью распространения.

Вацлав Ластовский и Алесь Петрашкевич

[info_b] Вацлав Ластовский (1883–1938) – белорусский историк, писатель, общественный и политический деятель, один из основателей БНР. Автор “Падручнага расiйска-беларускага слоўнiка”, “Гiсторыi беларускай кнiгi”. В 1938 году был репрессирован и расстрелян. Реабилитирован в 1988 году.

Алесь Петрашкевич (1930–2012) – белорусский и советский драматург, прозаик, публицист. Писал сценарии художественных, документальных (“Уздоўж і ўпоперак Дняпра” (1990), “Гетман найвышэйшы” (1992)) и научно-популярных фильмов (“Францыск, сын Скарынін”). [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что суд Житковичского района 8 ноября принял решение признать экстремистским собрание сочинений классика белорусской литературы Винцента Дунина-Марцинкевича.

Суд признал экстремистским сборник белорусского классика, изданный государственным издательством