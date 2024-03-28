ГУБОПиК обвинил жителя Бреста в экстремизме из-за посещения судебных заседаний

Опубликовано: 28.03.2024 16:23 , Обновлено: 28.03.2024

Брестчанин "по указанию организаторов из-за рубежа" регулярно посещал суды по уголовным делам экстремистской направленности и передавал "кураторам" информацию. В отношении мужчины возбудили "уголовку" за содействие экстремистской деятельности. Об инциденте рассказали в 6-м управлении по Брестской области Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

Оперативники Брестского областного управления ГУБОПиК МВД выявили лиц, которые оказывали содействие правозащитному центру “Весна”, который в Беларуси признали экстремистским формированием. По информации правоохранительных органов, действовали эти люди в разных городах области.

Так, 40-летний брестчанин “вместе с сообщниками по указанию организаторов из-за рубежа” регулярно приходил на судебные заседания по уголовным делам экстремистской направленности. Мужчина фиксировал ход и результаты заседаний, а затем, как рассказали в 6-м управлении по Брестской области ГУБОПиК, передавал всю собранную информацию о свидетелях и сотрудниках правоохранительных органов “заграничным кураторам”, чтобы они разместили сведения “на деструктивных интернет-ресурсах”.

Брестчанина поместили в следственный изолятор, действиям его сообщников дают правовую оценку.

Ранее Telegraf.news рассказывал о случае в Пинском районе. Там ГУБОПиК словил “экстремиста-вымогателя”: ранее судимого за оскорбление представителя власти мужчину уличили в вымогательстве посредством канала на YouTube.

ГУБОПиК обвинил белоруса сразу в экстремизме и вымогательстве. Это как?