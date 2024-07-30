Поляков предупредили о приближении 41-градусной "смертельной жары" в начале августа. Доберётся ли до Беларуси?

Опубликовано: 30.07.2024 18:58 , Обновлено: 30.07.2024

Синоптики предупредили поляков о том, что в скором времени погода принесёт им "рекордно смертельную жару" с температурой воздуха до 41°С. Первое потепление ожидается уже во вторник, 30 июля, с небольшими колебаниями в зависимости от региона. По словам синоптиков, апогей жары придётся на четверг, 8 августа, когда "тепловая волна" достигнет своего пика. Однако поляки поляками, но что ждать белорусам? Неужто европейская "смертельная жара" доберётся и до нас?..

Судя по данным польских синоптиков, предоставленным на карте ниже, в Беларуси будет жарко, но не очень. Что ни говори, а 28°С — это тебе не 41°С. Если в самый горячий день, 8 августа, у наших соседей ожидается от 31°С до 41°С, то в Беларуси столбик термометра не поднимется выше отметки 28°С. Но, опять же, метеорология — наука тонкая, поэтому всё ещё может измениться.

[info_b]Министерство здравоохранения Польши напомнило, что в жаркую погоду (а это 30°С и больше), возрастает риск теплового удара и перегрева организма. В таком случае обязательно нужно контролировать температуру в доме, чтобы она не превышала 32°С днём и 24°С ночью. Проветривание помещений лучше проводить тогда, когда температура за окном ниже всего. В полдень и во второй половине дня окна должны быть закрыты, чтобы снаружи не поступал горячий воздух, передала газета Wiadomosci. Эти советы актуальны и для белорусов.[/info_b]

Фото: Центр метеорологического моделирования

Тем временем в Белгидромете рассказали, что в первый день августа на погоду в Республике будут влиять “неустойчивые воздушные массы”, которые идут к нам с севера Балтики и Финского залива. Это значит, что белорусов ждёт переменная облачность, а местами (преимущественно по северо-востоку) пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром синоптики предупредили о возможном слабом тумане и западном умеренном ветре. Минимальная температура ночью составит +8..+15°С, а днём воздух прогреется до +20..+27°С.

В пятницу, 2 августа, погоду в стране будет определять всё та же неустойчивая воздушная масса. Местами ожидаются кратковременные дожди, днём возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер умеренный, при грозах — порывистый. После заката температура будет колебаться в пределах +8..+14°С, а в светлое время суток столбик термометра поднимется до +20..+27°С.

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