Поляков предупредили о 20-градусных морозах. Синоптики рассказали, куда в Беларуси воздушные массы с Балтики принесут ветер и снег

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Опубликовано: 21.11.2024 11:56 , Обновлено: 21.11.2024

Настоящая зима с обильными снегопадами и крепкими морозами всё ближе подбирается к Беларуси. Именно такую метеокартину на ближайшие выходные обрисовали синоптики соседних стран: полякам пообещали ураганный ветер, порывы которого могут достигать 130 км/ч, и сильные морозы, литовцам - новую порцию обильного снега. Посмотрели, что принесут в Беларусь воздушные массы с Балтийского моря в ближайшие три дня.

Так, Польша в эти дни готовится к удару очередного циклона, получившего название “Китерия”. Именно из-за него, по словам местных синоптиков, резко испортится погода в горных районах страны: там ожидается ураганный ветер и резкое похолодание - до -20°С. В остальных частях страны также ожидается усиление морозов - до -10°С.

В соседней Литве синоптики спрогнозировали более умеренную погоду - лишь незначительный “минус”, но при этом пообещали новую порцию снега, которым уже завалило запад страны, и усиление ветра.

Ветреную погоду к выходным пообещали и белорусские синоптики. Впрочем, в пятницу, 22 ноября , погоду ещё будут атмосферные фронты от циклона, смещающегося через территорию Украины.Специалисты Белгидромета пообещали небольшой кратковременный мокрый снег, в частности, по Гомельской области, из-за чего возможно опасное налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

Именно из-за гололедицы на пятницу, 22 ноября, Белгидромет объявил жёлтый уровень опасности для всей страны, а по Гомельской области - ещё и из-за обильного снега.

Карта метеоопасностей от Белгидромета на 22 ноября 2024 года

При этом температура в этот день, согласно прогнозу, будет колебаться от 0..-5°С ночью до -2..+3°С днём.

Как пояснили авторы Telegram-канала @nadvorie, очередной атлантический циклон будет “очень активным” лишь над Балканами.

“Здесь ожидается много осадков в виде дождя и снега, но по мере его продвижения на север, циклон постепенно потеряет активность”, - пояснили специалисты.









Как следствие, согласно прогнозу модели ECMWF, в пятницу после обеда Беларусь окажется в зоне атмосферных фронтов этого циклона, что сулит нашей стране умеренные снегопады при нулевой температуре, которые продолжатся до утра.

“Наиболее высокий снежный покров к утру субботы сформируется на востоке Могилёвской области, но не думаю, что сильно выше 5–7 см”, - пояснили специалисты.

Погода на выходные 23-24 ноября

Что же до погоды в выходные, 23 и 24 ноября , то её уже будут формировать неустойчивые воздушные массы, поступающие с Балтийского моря. Как следствие, ожидается облачная с прояснениями погода, с кратковременным мокрым снегом.

Синоптики Белгидромета предупредили об усилении ветра: по западу Беларуси он может стать сильным порывистым. Также сохранится опасность налипания мокрого снега и гололедицы на дорогах, а вот температура продолжит понижаться: до 0..-7°С ночью и до -2..+3°С днём в субботу и, соответственно до -6..+1°С и -2..+3°С в воскресенье.

Ранее Telegraf.news рассказал, как следует вести себя водителям и пешеходам в условиях гололедицы и после первых мокрых снегопадов. В таких погодных условиях коэффициент сцепления колес с дорожным покрытием существенно снижается, тормозной путь увеличивается и легко потерять управление авто.

ГАИ Минска рекомендовала водителям не совершать эти манёвры после первого снега. От чего попросили отказаться пешеходов?