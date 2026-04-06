Польшу накрыл шторм до 95 км/час. Что ждать в Беларуси

Опубликовано: 06.04.2026 14:25 , Обновлено: 06.04.2026

Погодная служба Польши IMWM (Институт метеорологии и водного хозяйства) оповестила жителей страны о том, что во многих регионах в понедельник будет бушевать сильный ветер, порывы которого на севере могут достигать 95 км/ч. Метеорологи также предупредили о дожде, грозах и резком понижении температуры, за которым последуют локальные заморозки ночью.

И все это недалеко от границы с Беларусью. Метеорологи из Института метеорологии и водного хозяйства рассказали о разгуле стихии в таких воеводствах:

Западно-Поморском,

Поморском,

Вармско-Мазурском,

Подляском,

Куявско-Поморском,

Мазовецком,

Люблинском.

Тем временем в Беларуси по крайней мере в ближайшие дни температурный фон на большей части территории страны может вернуться к мартовским значениям. В прогнозе Белгидромета (Белорусский гидрометеорологический центр) - ночные заморозки, местами до -4°С, мокрый снег и гололедица на дорогах, но одновременно с этим в некоторых регионах страны возможны настоящие весенние грозы.

Вторник, судя по прогнозам специалистов, будет мокрым - дожди ожидаются повсеместно (до 3-10 мм осадков), местами может пойти мокрый снег с крупой.

Ветер в Беларуси тоже возможен. По расчётам специалистов, уже в понедельник, 6 апреля, во второй половине дня холодные фронты на юге страны могут спровоцировать серьёзные грозы с порывами ветра в 14–18 м/с (50–65 км/ч). По западу местами ветер будет ещё сильнее — до 20 м/с (72 км/ч).

Вторичные фронты Рапунцель принесли в Беларусь похолодание до -4°С, мокрый снег и грозы