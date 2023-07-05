Польше пообещали ураганы, суперячейки, наводнения и град. Что из этого доберется до Беларуси к 6 июля?

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Опубликовано: 05.07.2023 15:36 , Обновлено: 05.07.2023

На Западную Европу 5 июля обрушился чрезвычайно активный циклон Поли, который принес ураганные ветры до 150 км/ч. Польские метеорологи также забили тревогу и предупредили об опасном штормовом фронте с суперячейками, наводнениями и градом. Посмотрели, что-то из этого грозит Беларуси 6 июля и какую погоду ждать в ближайшие три дня.

Циклон Поли в Западной Европе

5 июля на Западную Европу обрушился мощный циклон Поли, более характерный для зимнего сезона, чем для летнего. Порывы ветра в его центре достигли порядка 110-150 км/ч (30,5-41,7 м/с). Наибольший ущерб они нанесли Нидерландам. Там ветер повредил и сорвал крыши, вырвал с корнем деревья. Многие дороги и железнодорожные пути стали непроходимы.

Суперячейки, ураган, ливни и град в Польше

Как спрогнозировали метеорологи, холодный фронт циклона Поли 5 июля также достигнет и Польши, но сила ветра должна быть слабее.

«Через Польшу с запада на восток пройдет зона гроз, которые местами будут сильными. Они принесут проливные дожди, град и очень сильные, даже ураганные порывы ветра. Они могут достигать 100 км/ч, особенно если штормы образуют линейную структуру со шквалистым фронтом. Условия для развития подобных явлений прогнозируются в северо-западной и центральной частях страны», — сообщили синоптики.

Также эксперты сообщили, что местами могут образоваться суперячейки.

[info_b] Суперячейка — разновидность грозового облака, характеризующаяся наличием мезоциклона — вращающегося восходящего воздушного потока среднего масштаба. Суперячейки обычно приносят проливные дожди, местами град и ураганный ветер.[/info_b]

Суперячейка в США

Кроме того, они не исключили локальные наводнения, особенно в городах.

По словам специалистов, к вечеру бури переместятся на восток страны, где Польша граничит в том числе с Беларусью.

Грозы и ливни в Беларуси. А град будет?

К слову, синоптики Белгидромета объявили на четверг 6 июля желтый уровень опасности и предупредили, что в четверг 6 июля местами по стране ожидаются грозы, а в отдельных районах пройдут сильные дожди.

Кроме того, местами по юго-востоку страны максимальная температура воздуха достигнет +30°С.

По словам специалистов, в этот день погоду в стране в основном будут определять атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса. Ветер будет дуть юго-восточный, днем с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит +13..+19°С, местами понизится до +10..+12°С. Днем же воздух прогреется до +24..+30°С.

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Отметим, что ранее Белгидромет сообщил, что в отдельных районах республики 6 июля возможен град и сильный порывистый ветер. Однако в актуальном прогнозе такой информации уже нет.

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Прогноз погоды в Беларуси на 7-8 июля

Что касается погоды в конце недели, то, по словам белорусских метеорологов, в пятницу 7 июля «сохранится влияние фронтальной системы, медленно смещающейся на восток республики».

Ночью они ожидают на большей части территории страны, днем преимущественно по восточной половине республики дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +11°С по северо-западу до +20°С по юго-востоку. Днем составит +19..+26°С, местами воздух прогреется до +28°С.

В субботу 8 июля большая часть Беларуси будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной во влажной воздушной массе балтийского происхождения, в юго-восточных районах страны сохранится влияние фронтального раздела, отметили в Белгидромете.

Местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем снова возможны грозы. Ветер северной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +10..+16°С, местами по востоку до +18°С, максимальная днем будет колебаться в пределах +20..+27°С.