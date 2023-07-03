Два дня стабильности и град. Какой будет погода в Беларуси после 3 июля?

Опубликовано: 03.07.2023 13:52 , Обновлено: 03.07.2023

Синоптики из Белгидромета 3 июля сообщили, что во вторник 4 июля, по Беларуси местами пройдут грозы. Судя по всему, они будут не такими страшными, поэтому официально объявлен "слабенький" жёлтый уровень опасности.

А все потому, что 4 июля погоду в Беларуси, по словам представителей Белгидромета, будет формировать область повышенного давления. Погоду обещают с переменной облачностью, и температурой ночью +11..+17°С, а днем +23..+29°С. Днём могут местами пройти летние грозы с небольшим ветром.

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5 июля , в среду, погода резко не изменится. С юго-запад Европы в Беларусь продолжат поступать “теплые неустойчивые воздушные массы”, спрогнозировали в Белгидромете. А значит снова местами будут грозы, переменная облачность и умеренный ветер.

Температура в среду по Беларуси будет держаться днём на уровне +24..+30°С. Зато ночью на Северо-Западе страну опустится до +10°, а на Юго-Востоке, наоборот, вырастет аж до +19°С.

А вот 6 июля , в четверг, на смену погодной стабильности в Беларуси наступит день катаклизмов. Все дело в том, что грозные тучи с юго-запада Европы принесет в страну “активная фронтальная система”, рассказали в Белгидромете. Поэтому небо затянет облаками, но будут и прояснения. А на большей части Беларуси синоптики пообещали “дожди, местами сильные дожди, грозы”.

Мало того, в отдельных районах Республики возможен град и сильный порывистый ветер. И если ночью температура будет везде в рамках +13..+19°С, то днём она будет разной: на Северо-Западе от +21°С, а на Юго-Востоке +29°С.

Ранее Телеграф сообщил, что, согласно данным синоптиков, в Беларуси июль 2023 года навряд ли подхватит знамя засушливого июня. Хотя на востоке и частично в центре Республики температура будет в среднем на 1-1,5°C градуса выше обычного. Так а что с дождями?

Кого из белорусов зальёт, а кого прожарит? Синоптики предсказали, какой будет погода в июле