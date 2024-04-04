Понадобится телефон с камерой. Польские визовые центры изменили процедуру регистрации для белорусов

Опубликовано: 04.04.2024 14:38 , Обновлено: 04.04.2024

Польские визовые центры в Беларуси с 4 апреля изменили правила регистрации для белорусов. Об этом уведомили на сайте визового центра.

Согласно новым условиям, которые польский визовый центр опубликовал на своём сайте, теперь для верификации заявителю необходимы оригинал паспорта и устройство с видеокамерой.

“Во время регистрации вам необходимо иметь при себе оригинал паспорта, а регистрацию осуществлять с устройства с работающей камерой (смартфон, компьютер)”, — сообщили на сайте визового центра.

При этом каждый заявитель должен проходить процедуру регистрации в индивидуальном порядке. Исключение составляют только случаи регистрации семьи (супруги, несовершеннолетние дети). При регистрации группы членов семьи верификацию будет достаточно пройти только одному совершеннолетнему члену группы. Однако в Визовом центре напомнили, что в этом случае необходимо будет предоставить подтверждение родства.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в СМИ появилась информация о том, что Евросоюз со второй половины 2024 года прекратит впускать граждан без биометрического паспорта. В Департаменте по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси прокомментировали ситуацию.

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