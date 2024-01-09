«Зробім яшчэ больш» – Итальянцы (по-белорусски) пообещали увеличить количество виз для белорусов

Опубликовано: 09.01.2024 20:09 , Обновлено: 09.01.2024

В 2024 году посольство Италии запланировало увеличить количество выдаваемых виз гражданам Беларуси на 10 тысяч.

По информации, опубликованной в соцсети посольства, в 2024 году Италия вознамерилась выдать гражданам Беларуси 50 тысяч виз. Для сравнения привели данные за 2023 год – 40 тысяч.

Но самое, пожалуй, приятное – в том, что обращение опубликовано на белорусском языке.

«Больш за 40.000 віз у 2023 годзе! Дзякуем нашым беларускім сябрам за тое, што выбралі Італію. Паспрабуем дасягнуць 50000 у 2024 годзе, і зробім яшчэ больш. Найлепшыя пажаданні, і няхай жыве сяброўства паміж італьянцамі і беларусамі», – написано на странице посольства в Facebook.

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