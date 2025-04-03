В Минтруда назвали 4 категории белорусов, которых не пустят на субботник
В Министерстве труда и социальной защиты назвали четыре категории белорусов, которых не пустят на республиканский субботник, запланированный на 12 апреля. Также в ведомстве рассказали о мерах безопасности при проведении этого мероприятия.
Так, запрещено отправлять на субботник этих работников:
- Болеющих и в случае ухудшения самочувствия человека.
- В состоянии алкогольного или наркотического опьянения (согласно директиве президента Беларуси от 11 марта 2004 года № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины»).
- Людей без соответствующей подготовки к выполнению работ с “повышенной опасностью”. Это, согласно приложению 7 постановления Минтруда от 28 ноября 2008 года № 175, в том числе строительные и ремонтно-строительные работы, земляные работы на участках с патогенным заражением почвы, работы с опасными веществами (воспламеняющимися, горючими, взрывчатыми, токсичными и не только). Подробнее - по [link href=“https://etalonline.by/document/?regnum=W20820209” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link].
- Без средств индивидуальной защиты (согласно постановлению Минтруда от 15 октября 2010 года № 145).
В ведомстве [link href=“https://www.mintrud.gov.by/ru/news-ru/view/o-merax-bezopasnosti-pri-provedenii-respublikanskogo-subbotnika-9094-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что если на субботнике работники будут трудиться на своем рабочем месте, то здоровые и безопасные условия труда должны обеспечивать в обычном режиме. А если их привлекают к работам, не связанным с прямыми обязанностями, то нужно:
- при работе по благоустройству на территории своей организации инструктаж по охране труда должен провести руководитель этих работ,
- если же субботник организовали на территории другой организации, то этот инструктаж обязан провести местный руководитель работ,
- опросить работников о состоянии здоровья при проведении целевого инструктажа,
- проконтролировать, чтобы женщины не поднимали и не перемещали вручную тяжести больше 7 кг (согласно постановлению Министерства здравоохранения Беларуси от 13 октября 2010 года № 133),
- принять меры для исключения возможности наезда техники и (или) травмирования подвижными частями людей при работах с участием тракторов, экскаваторов и других машин и механизмов,
- обеспечить работников необходимым инструментом, инвентарем, средствами индивидуальной защиты (перчатками или рукавицами, при работе на автодороге — сигнальными жилетами, при работе на строительном объекте - защитными касками).
“Обращаем внимание, что главный принцип участия в республиканском субботнике – добровольность”, - добавили в Минтруда. К слову, о том, что республиканский субботник должны провести на добровольной основе, сказано в соответствующем постановлении Совмина.
Telegraf.news рассказывал, что белорусское правительство определилось, куда направят деньги, заработанные на этом субботнике.
Совмин определился, куда направят деньги, заработанные белорусами на республиканском субботнике 2025 года