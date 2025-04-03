В Минтруда назвали 4 категории белорусов, которых не пустят на субботник

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Опубликовано: 03.04.2025 12:01 , Обновлено: 03.04.2025

В Министерстве труда и социальной защиты назвали четыре категории белорусов, которых не пустят на республиканский субботник, запланированный на 12 апреля. Также в ведомстве рассказали о мерах безопасности при проведении этого мероприятия.

Так, запрещено отправлять на субботник этих работников:

Болеющих и в случае ухудшения самочувствия человека. В состоянии алкогольного или наркотического опьянения (согласно директиве президента Беларуси от 11 марта 2004 года № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины»). Людей без соответствующей подготовки к выполнению работ с “повышенной опасностью”. Это, согласно приложению 7 постановления Минтруда от 28 ноября 2008 года № 175, в том числе строительные и ремонтно-строительные работы, земляные работы на участках с патогенным заражением почвы, работы с опасными веществами (воспламеняющимися, горючими, взрывчатыми, токсичными и не только). Подробнее - по [link href=“https://etalonline.by/document/?regnum=W20820209” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link]. Без средств индивидуальной защиты (согласно постановлению Минтруда от 15 октября 2010 года № 145).

В ведомстве [link href=“https://www.mintrud.gov.by/ru/news-ru/view/o-merax-bezopasnosti-pri-provedenii-respublikanskogo-subbotnika-9094-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что если на субботнике работники будут трудиться на своем рабочем месте, то здоровые и безопасные условия труда должны обеспечивать в обычном режиме. А если их привлекают к работам, не связанным с прямыми обязанностями, то нужно:

при работе по благоустройству на территории своей организации инструктаж по охране труда должен провести руководитель этих работ,

если же субботник организовали на территории другой организации, то этот инструктаж обязан провести местный руководитель работ,

опросить работников о состоянии здоровья при проведении целевого инструктажа,

проконтролировать, чтобы женщины не поднимали и не перемещали вручную тяжести больше 7 кг (согласно постановлению Министерства здравоохранения Беларуси от 13 октября 2010 года № 133),

принять меры для исключения возможности наезда техники и (или) травмирования подвижными частями людей при работах с участием тракторов, экскаваторов и других машин и механизмов,

обеспечить работников необходимым инструментом, инвентарем, средствами индивидуальной защиты (перчатками или рукавицами, при работе на автодороге — сигнальными жилетами, при работе на строительном объекте - защитными касками).

“Обращаем внимание, что главный принцип участия в республиканском субботнике – добровольность”, - добавили в Минтруда. К слову, о том, что республиканский субботник должны провести на добровольной основе, сказано в соответствующем постановлении Совмина.

Telegraf.news рассказывал, что белорусское правительство определилось, куда направят деньги, заработанные на этом субботнике.

Совмин определился, куда направят деньги, заработанные белорусами на республиканском субботнике 2025 года