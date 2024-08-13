"Полки были пустыми" - В Гродно закрылся супермаркет известной торговой сети. Сколько осталось в городе?

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Опубликовано: 13.08.2024 12:40 , Обновлено: 13.08.2024

Жители Гродно рассказали о закрытии в городе "одного из самых известных" магазинов торговой сети "Белмаркет" в ТЦ "Корона" на улице Максима Горького. По словам горожан, новый товар в эту точку уже не завозили.

«Часть стеллажей и витрин разобрали. Многие полки были пустыми», — поделился один из покупателей, передал портал NewGrodno. Известно, что оставшийся товар в этом магазине продавали со скидками.

Фото: NewGrodno.by

К слову, на сайте сети “Белмаркет” адрес супермаркета по улице Горького отсутствует. Осталось всего два: на улице Щорса, 11 и улице Огинского, 35.

Фото: NewGrodno.by

Таким образом, “Белмаркет” сокращает свое присутствие в Гродно. К слову, в 2023 году эта сеть закрыла четыре магазина в областном центре.

Фото: NewGrodno.by

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Минске в апреле 2024 года закрылись продуктовые магазины нидерландской компании Spar. Это следует из данных сервиса “Карты Google”: там, где были раньше точки Spar, супермаркеты переименовали в “Алми”.

К примеру, минчане хорошо знали супермаркет Spar по адресу Партизанский проспект, 19А. Теперь это уже магазин «Алми».

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Также мы писали, что министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов объявил о ликвидации торговой сети бытовой химии «Остров чистоты и вкуса». По словам Богданова, накопившиеся проблемы не удалось решить ни банковскими кредитами, ни рассрочками платежей, поэтому сеть магазинов «будет ликвидирована».

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